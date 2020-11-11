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Suriyeli yapışık siyam ikizleri Ankara'ya getirildi

Suriyeli yapışık siyam ikizleri Ankara'ya getirildi
Suriyeli yapışık siyam ikizleri Ankara'ya getirildi

Suriye’nin Afrin kentinde dünyaya gelen yapışık siyam ikizleri tedavileri için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara’ya getirildi.

Suriye'nin Afrin kentinde 14 gün önce dünyaya 4 kilo 200 gram gelen yapışık ikiz bebekler, Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'ndan ambulansla alınarak tedavileri için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirilmişti. 4 gün hastanenin acil servisinde tedavileri süren bebekler, Sağlık Bakanlığına bağlı uçak ambulansla Ankara'ya getirildi. Havalimanından yapışık siyam ikizlerini ambulansla Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'ne getirilen çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

 

Musa Erdoğan - Muhammet Mücahit Dereli - Mehmet Kalay
 

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