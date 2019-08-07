Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek üzere başvuruda bulunan Suriyeliler, sabah saatlerinden itibaren Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı önüne gelerek işlemlerini yaptırıyor. Jandarma ekipleri alana giriş yapan Suriyelilerin ilk olarak kimlik kontrolünü ardından da ‘Leydi' isimli bomba arama köpeğiyle de bavul kontrolünü gerçekleştiriyor. Daha sonra gümrük girişindeki gümrük muhafaza görevlileri kabul sırasında Suriyelilerin kimlik ve bavul kontrollerini yapıyor. Kontrollerin ardından Suriyeliler ülkelerine geçiyor.

İlk defa Suriye'ye gidecek olan 9 yaşındaki Hafsa Hacomar, “Ablamı 7 gündür görmüyorum. Ben Suriye'ye gideceğim sonra geri döneceğiz” dedi.

Çocuklarını ilk defa Suriye'ye götüreceğini ifade eden Muhammed Fadıl ise, “Suriye'ye bayramlaşmaya gidiyoruz, 2 ay sonra döneceğiz. 2.5 yıldır Türkiye'de yaşıyoruz. 2 küçük çocuğum da ilk kez Suriye'ye gidecek” dedi.

Bayram geçişlerinin başladığı 22 Temmuz gününden bu yana 30 bine yakın Suriyelinin Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığı öğrenildi.

Çocuklara aşı yapılıyor

Diğer yandan, Türkiye'den çıkış yapan 0-14 yaşlarındaki çocuklara, Sağlık Bakanlığı personeli tarafından çocuk felci, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tetanoz, boğmaca, menenjit ve difteri aşıları yapılıyor. Bayram geçişleri kapsamındaki çıkışlarda şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 çocuğa aşı yapıldığı bildirildi.

Adem Karagöz - Mehmet Bayrak



