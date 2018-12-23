İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suriyeliler sıfır noktasında vatan hasretini gideriyor

Suriyeliler sıfır noktasında vatan hasretini gideriyor
Suriyeliler sıfır noktasında vatan hasretini gideriyor

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Akçakale'de yaşayan Suriyeli sığınmacılar, vatan hasreti ve özlemini gidermek için sınırın sıfır noktasında zaman zaman Suriye'yi seyrederek gidermeye çalışıyorlar.

Hafta sonunun güneşli geçmesinin ardından, ilçede yaşayan Suriyeli sığınmacılar sınır hattına doğru gezintiye çıktılar. Bazı aileler çoluk çocuğu ile dışarı çıkarken bazı yaşlı Suriyeliler ise, sınırın sıfır noktasında seyre dalarak özlem gidermeye çalıştığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın "Fırat'ın doğusuna operasyon gerçekleştireceğiz" açıklamasının ardından, Suriyelilerin ülkelerine dönme umudu yeşerirken, Suriyelilerin sık sık sınıra gelip uzun uzun sınırı izlemeleri dikkat çekti.

Mehmet Dikeç
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.