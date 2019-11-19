Suriyelilerin yarısı evine döndü

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığına ait 2020 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, özetle şunları söyledi: Türkiye tek havza ülkesi değildir. Bugün birden fazla havzada dinamikleri olumlu yönde etkileyebilecek şekilde sahada ve masada güçlüyüz. Bu gücümüzün en çarpıcı örneklerinden birini, Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğümüz Barış Pınarı Harekâtı ve hemen sonrasında ABD ve Rusya ile beş gün arayla müzakere ettiğimiz iki ayrı mutabakat teşkil etmiştir. Dış siyasetimizin yürütülmesinde, geçiş yaptığımız Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi bize güç verdi. Bunlardan en önemlisi karar alma süreçlerindeki hızlanmadır. Bu kararlı tutumumuz takdir topladığı kadar, oyununu bozduğumuz çevrelerin tepkisini de çekiyor. Barış Pınarı Harekâtı ile Fırat'ın doğusunda bir terör devleti oluşturmaya yönelik girişimleri akim bıraktık. Türkiye'ye karşı kurulan her oyunu, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini tehdit eden tezgâhları bozacağımızı gösterdik.

Asılsız suçlamalara ve yaptırım tehditlerine rağmen, sahada ve masada yürüttüğümüz kararlı mücadele neticesinde, ABD ve Rusya Federasyonu meşru güvenlik kaygılarımızı, harekâtımızın meşruiyetini ve sahada attığımız adımlarla oluşturduğumuz yeni statükoyu kabul etti. Kurmakta olduğumuz barış koridoruyla Suriyeli mültecilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri için müsait ortam oluşturulmasın da öncülük ediyoruz. Harekâtın başlangıcından bu yana yerinden edilmiş kişilerin yüzde 50'sinden fazlası geri döndü. Ancak özellikle Batı'da “YPG romantizmini” yücelten büyük bir algı yönetimi ve kara propaganda kampanyasıyla karşı karşıyayız.

Irak'ın bütün kesimlerine ulaşma hedefimiz doğrultusunda Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızın yeniden faaliyete geçiriyoruz. Necef ve Kerkük'te ilk kez başkonsolosluk açılması çalışmalarımız da devam ediyor.

İTHAVİ'Yİ YAKALADIK, BAĞDADİ'NİN YERİNİ BİZE O SÖYLEDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, komisyonda soruları cevaplarken çarpıcı bir bilgiyi de paylaştı. DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin öldürülmesi olayını anlatan Çavuşoğlu, “Ona en yakın (İsmail el) İthavi diye bir adam vardı, onu yakaladık ve Irak'a da verdik ve Bağdadi'nin olduğu yeri o gösterdi. Nerede saklandığını bize o gösterdi" dedi.

110 FETÖ MENSUBUNU ÜLKEMİZE GETİRDİK

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik çalışmaların sürdüğüne dikkat çekerek “Bugüne kadar girişimlerimiz neticesinde 110'dan fazla FETÖ mensubu ülkemize sınır dışı edildi. 38 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve kursların faaliyetleri kısmen ya da tamamen sonlandırıldı, 19 ülkede ise okullar Maarif Vakfına devredildi” dedi.

Çavuşoğlu, AB üyeliğinin tüm problemlere rağmen stratejik hedef olduğunu ifade ederek “AB'nin yaptığı hataları anlaması ve Türkiye'nin üyeliğinin Birliğe katacağı değeri görmesi durumunda, her iki taraf için de faydalı ilişkiler kurulabileceğine ve güvenin yeniden tesis edilebileceğine dair inancımızı koruyoruz” diye konuştu.

Türkiye Gazetesi