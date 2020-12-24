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Suriye'nin Ayn İsa bölgesinde şiddetli çatışmalar devam ediyor

Suriye'nin Ayn İsa bölgesinde şiddetli çatışmalar devam ediyor
Suriye'nin Ayn İsa bölgesinde şiddetli çatışmalar devam ediyor

Suriye'nin Rakka şehrinde bulunan Ayn İsa bölgesinde TSK destekli Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü YPG/PKK arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Suriye'nin Ayn İsa bölgesinde şiddetli çatışmalar devam ediyor - Tıkla İzle

Suriye'nin Ayn İsa ilçesinde TSK destekli Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü YPG/PKK arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Suriye Milli Ordusu, Ayn İsa bölgesinde yer alan El Cehbel ve El Müşerfa köylerine sızma girişiminde bulunan YPG/PKK militanlarını etkisiz hale getirerek, bölgede YPG/PKK'ya ait bazı mevzilere saldırı düzenledi. Suriye Milli Ordusu, geçtiğimiz günlerde Ayn İsa bölgesini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmak için operasyon düzenlemiş, operasyon kapsamında ise en az 3 köy, terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.

Hamad Alnajjar

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