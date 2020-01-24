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Suriye'nin kuzeyi Barış Pınarı ile yeşilleniyor

Suriye'nin kuzeyi Barış Pınarı ile yeşilleniyor
Suriye'nin kuzeyi Barış Pınarı ile yeşilleniyor

PKK/YPG terör örgütünden arındırılan Suriye’nin Tel Abyad kenti Barış Pınarı'yla yeşilleniyor.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda onarım ve çevre düzenlemesi yapılarak hizmet vermeye başlayan Akçakale Gümrük Kapısı'na ulaşım sağlayan Suriye tarafındaki çevre yolunda ağaç dikiyor. Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenerek Türkiye'nin kontrolüne geçen Tel Abyad'a giriş çıkış nedeniyle yoğun trafiğin oluştuğu çevre yoluna, SUDKOM tarafından başlatılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ilk gün 225 ağaç dikildi. Ağaç dikme mevsiminde gerçekleştirilen çalışmada, boyları üç metreyi bulan yetişkin ağaçların kullanıldığı, güzergah tamamen ağaçlandırılana kadar dikim çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

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