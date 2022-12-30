Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Terörist neredeyse hedef orası! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek” ifadeleri kullanıldı.

Terörist neredeyse hedef orası!



Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.



Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MSB pic.twitter.com/gHDLjBdAZf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 30, 2022

Doğukan Gürel



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