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Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Terörist neredeyse hedef orası! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek” ifadeleri kullanıldı.

Doğukan Gürel
 

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