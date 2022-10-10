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Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı. 

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