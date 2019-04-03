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Suriye'nin kuzeyinde etkili olan sel 40 bin insanı etkiledi

Suriye'nin kuzeyinde etkili olan sel 40 bin insanı etkiledi
Suriye'nin kuzeyinde etkili olan sel 40 bin insanı etkiledi

Suriye’nin kuzeyinde etkili olan sel bölgedeki kamplarda yaşayan 40 bin insanı olumsuz etkiledi.

Suriye’nin kuzeyinde etkili olan sel 40 bin insanı etkiledi - Tıkla İzle

Suriye'nin kuzey bölgelerinde bir süredir etkili olan sel, bölgedeki kamplarda yaşayan 40 binden fazla yerinden olmuş insanı etkiledi. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi'nden David Swanson, Suriye'nin kuzeybatısında kamplarda bulunan 40 binden fazla yerlerinden edilmiş insanın şiddetli yağışlardan etkilendiğini açıkladı. Swanson, İdlib'de bulunan 14 kampın etkilendiği duyurdu.

Swanson, sellerin İdlib'in yanı sıra Cumartesi gününden itibaren Halep ve Hasakeh şehirlerini de etkilediğini belirtti. Halep'te sel yüzünden pek çok çadır yıkılırken, kamptaki hastane de kapatıldı.

Kamplara yardıma giden Beyaz Baretliler, kamplarda yaşayanların eşyalarını suların içinden kurtarmaya çalıştı.
İdlib bölgesi 8 yıldır Suriye'de devam eden savaş yüzünden yerinden olmuş 3 milyondan fazla insana ev sahipliği yapıyor.  

Serkan Bayar

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