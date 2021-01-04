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Suriye'nin kuzeyinde teröristler sivilleri hedef aldı

Suriye'nin kuzeyinde teröristler sivilleri hedef aldı
Suriye'nin kuzeyinde teröristler sivilleri hedef aldı

Teröristler, Tel Abyad yakınlarında köylüleri hedef aldı. El yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenen saldırıda iki çocuk hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, teröristler Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonları sonrasında Suriye'nin kuzeyinde sağlanan barış, huzur ve istikrar ortamını bozmaya yönelik girişimlerine devam ediyor. Son olarak, Barış Pınarı bölgesi yakınlarında terör örgütü tarafından EYP saldırısı gerçekleştirildi. Al Musnayrifah'ın 730 metre güneyinde gerçekleştirilen saldırı, bölgedeki köylüleri hedef aldı. Sulama için bölgede bulunan köylülerin bulunduğu araçta EYP patlaması sonucu ağır hasar oluştu. Saldırıda 2 çocuk hayatını kaybederken, yaralanan 14 yaşındaki çocuğun da bulunduğu yaralıların ilk tedavisi bölgedeki Mehmetçik tarafından yapıldı.

Mevlüt Hasgül

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