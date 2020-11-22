Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Faisal Mekdad oldu

Suriye'de geçtiğimiz günlerde Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Muallim, başkent Şam'daki Mazzeh Mezarlığı'nda toprağa verilmiş, cenaze törenine Esad rejiminden çok sayıda üst düzey yetkili katılmıştı.

Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Muallim'in yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad'ın atandığı duyuruldu. Açıklamada, "Devlet Başkanı Esad, 11/22/2020 tarihinde Dr. Faysal Mekdad'ı Dışişleri Bakanı olarak belirleyen üç kararname (322-323-324) çıkardı" denildi.

Ofis, Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Elçisi Beşar Caferi'nin Dışişleri Bakan Yardımcılığına atadığını ve BM görevindeki yerine BM Kimyasal Silahlar Gözlemci Elçisi Bassam Sabbagh'ın alacağını aktardı. Açıklamada, "Büyükelçi Bassam Sabbagh New York'taki daimi heyete tayin edildi ve Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi temsilcisi olarak atandı" ifadelerine yer verildi.