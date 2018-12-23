Suriye'ye gitmek için evden çıkan yaşlı kadın su kanalında ölü olarak bulundu

Akçakale ilçesi Suruç yolundaki su tahliye kanalında 85 yaşlarında bir kadın cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, polis ve itfaiye ekipleri, kadının cesedini su kanalından çıkardı. Ceset, otopsi için Akçakale Devlet Hastanesine götürülürken, kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Kadının Suriyeli olduğu belirlenirken, isminin ise Meryem El Abud olduğu öğrenildi. Kadının ailesine ulaşan ekipler, 3 gün önce yaşlı kadının "Vatanıma, Suriye'ye döneceğim" diyerek evden ayrıldığını ve bir daha kendisine ulaşılamadığını belirledi.

Otopsinin ardından cenazesi ülkesine gönderilecek olan yaşlı kadının ölüm sebebi ise araştırılıyor.

Mehmet Dikeç

