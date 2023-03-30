Suriye'yi fırtına vurdu: 4 ölü

Suriye'de etkili olan fırtına hayatını olumsuz etkiledi. Fırtına sonucu evlerin çatıları uçarken, bazı evlerin ise duvarları yıkıldı. Bazı araçlarda ise binalardan düşen taş ve molozlar nedeniyle ağır hasar meydana geldi. Morek ve Jibreen köylerinde yıkılan duvarlar nedeniyle 2'si çocuk toplam 4 kişi hayatını kaybetti. Fırtına nedeniyle Suriye'nin Akdeniz'deki tüm limanlarda trafik askıya alındı.

Çadır kentlerde yaşayanlar zor anlar yaşadı

İç savaş nedeniyle yerinden edilen binlerce kişinin kaldığı ülkenin kuzeyindeki çadır kentlerde fırtınadan etkilenirken, çok sayıda çadır kullanılamaz hale geldi.

Muhammed Rabah



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