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Sürü halinde köye inen kurtlar kamerada

Sürü halinde köye inen kurtlar kamerada
Sürü halinde köye inen kurtlar kamerada

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde sürü halinde köyün içine kadar inen kurt sürüsü güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sürü halinde köye inen kurtlar kamerada - Tıkla İzle

Çelikhan ilçesine bağlı Recep köyünün Cem mezrasında bir vatandaş evine güvenlik kamerası taktırdı. Köyde olmadığı esnada kayıtları izleyen ev sahibi, kurtların evinin önünden sürü halinde geçtiğini gördü. İran Kurdu olarak bilinen kurtlar gece köyün içinden sürü halinde geçiyor. Köylüler, bölgede kurt olduğunu ancak ilk kez köye kadar indiklerini belirtti.

Mikail Ölmez

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