Sürü halinde köye inen kurtlar kamerada

Çelikhan ilçesine bağlı Recep köyünün Cem mezrasında bir vatandaş evine güvenlik kamerası taktırdı. Köyde olmadığı esnada kayıtları izleyen ev sahibi, kurtların evinin önünden sürü halinde geçtiğini gördü. İran Kurdu olarak bilinen kurtlar gece köyün içinden sürü halinde geçiyor. Köylüler, bölgede kurt olduğunu ancak ilk kez köye kadar indiklerini belirtti.

Mikail Ölmez

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.