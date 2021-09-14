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Suruç Devlet Hastanesinde şüpheli ölüm

Suruç Devlet Hastanesinde şüpheli ölüm
Suruç Devlet Hastanesinde şüpheli ölüm

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devlet hastanesinde yoğun bakım görevlisi, mescitte ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Suruç Devlet Hastanesinde yaşandı. Hastanede görevli Yusuf Modanlar (27) görevinin başına dönmemesi üzerine doktor ve çalışanlar tarafından arandı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde bulunan mescitte hareketsiz bir şekilde yerde yatan Modanlar'ı fark eden sağlık çalışanları, yaptıkları kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Modanlar'ın cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ahmet Kolsuz - Mehmet Bilgin

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