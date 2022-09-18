Suruç şehidinin kanı yerde kalmadı: 12 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Suruç/Şanlıurfa hududunda 18 Eylül 2022 tarihinde teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Ulaştırma Sözleşmeli Er İsmet Aybek şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmış, bölgede ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

Utku Şimşek

