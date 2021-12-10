Suruç'ta soba faciası: 2 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç'un Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde ısınmak için sobada odun yakan Çiçek ailesinin fertleri eve geldiklerinde, Bedir Çiçek, Havva Çiçek (55) ile Zahide Açıl'ın (50) hareketsiz bir şekilde yattıklarını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine giden ekipler, yaptıkları kontrolde kardeş olan Havva Çiçek ile Zahide Açıl'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiğini belirledi.

Odada bulunan Bedir Çiçek ise baygın bir şekilde Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavisine başlanılan Çiçek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ölen 2 kadının cenazesi ise otopsi için Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Hayatını kaybeden iki kadının kardeş olduğu ve Zahide Açıl'ın (50) Manisa'dan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine ablasının evi Havva Çiçek'e misafirliğe geldiği öğrenildi.

Mehmet Bilgin

