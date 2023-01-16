Sürücü alkollü yakalandı, arkadaşı beddua yağdırdı

Merkez Osmangazi İlçesinde uygulama noktası kuran trafik polisleri alkollü sürücülere geçit vermedi. Bir otomobil sürücüsü ise polis ekiplerini görünce kapalı olan AVM otoparkına girmek istedi. Otoparkın kapalı olduğu gören araç sürücüsü alkolmetreyi karşısında görünce üflememek için elinden geleni yapsa da ekiplerden kurtulamadı.

Ahmet Burak Öztürk

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