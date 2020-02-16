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Sürücü parçalanan araçtan sağ kurtuldu

Sürücü parçalanan araçtan sağ kurtuldu
Sürücü parçalanan araçtan sağ kurtuldu

Samsun'da takla atarak parçalanan otomobilden yaralı kurtulan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.

 Kaza, Canik ilçesi Yeni Mahalle 100. Yıl Bulvarı Yüzme Havuzu karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Topal (37) idaresindeki 55 EC 509 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki fidana ve aydınlatma direğine çarpıp takla atarak yola devrildi. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralanırken, bu sırada yolun karşısına geçen kadın kazayı son anda fark etti. Yola düşen kadın da yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay
 

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