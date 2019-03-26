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Sürücü polis aracının camını kırdı, annesi de bastonla polise saldırdı

Sürücü polis aracının camını kırdı, annesi de bastonla polise saldırdı
Sürücü polis aracının camını kırdı, annesi de bastonla polise saldırdı

Samsun'da trafik ekiplerinin uygulama yaptıkları sırada durdurdukları aracın sürücüsü polis aracının camını yumruklayarak kırarken, sürücünün annesi de bastonuyla polise saldırdı.

Sürücü polis aracının camını kırdı, annesi de bastonla polise saldırdı - Tıkla İzle

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama yaptıkları bir sırada inşaat işçisi 60 yaşlarındaki M.B. idaresindeki 55 RD 525 plakalı kapalı kasa kamyoneti durdurarak aracın evraklarını kontrol etmek istedi.

Sürücü M.B., polislere cenazesinin olduğunu ileri sürerek taşkınlık yapıp trafik polisinin aracının ön camını yumruklayarak kırdı. M.B., polis tarafından gözaltına alınıp İlyasköy Polis Merkezine teslim edilirken, annesi 78 yaşlarındaki E.B. de elindeki bastonu ile trafik polisine saldırdı. Saldırıya uğrayan trafik polisi yaşlı kadınının elinden bastonunu alırken, sürücünün kardeşi ile annesi güçlükle sakinleştirildi. 

Muhammer Ay

 

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