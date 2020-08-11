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Sürücü tamir etmeye çalıştığı tırın altında kalarak can verdi

Sürücü tamir etmeye çalıştığı tırın altında kalarak can verdi
Sürücü tamir etmeye çalıştığı tırın altında kalarak can verdi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde körüğünü tamir etmeye çalıştığı sürücü tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Samsun istikametine gitmekte olan Ramazan Cöndek yönetimindeki 67 FA 953 plakalı tır Kastamonu'nun Tosya ilçesi Zincirlikuyu köyü yakınlarında arızalandı. Sürücü Cöndek, tırı yol kenarında bulunan bir dinlenme tesisinde durdurarak, aracın arızalanan körük kısmını tamir etmeye çalıştı.

Tamir sırasında Cöndek, düşen körüğün altında kaldı. Cöndek olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından Cöndek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Cöndek'in cenazesi, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Ünsal
 

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