Sürücüler ambulansa yol verdi, Bakan Koca teşekkür etti

112 Acil Çağrı Merkezi'ne Fatsa ilçesinde bir kişinin rahatsızlandığı yönünde ihbar geldi. Ekipler ambulans ile adrese yönlendirildi. Bu esnada Kurban Bayramı dolayısıyla yolda bulunan araç sürücüleri, ilerlemekte güçlük çeken ambulansa fermuar yöntemiyle yol verdi, ambulans hastaya ulaştı. O anlar başka bir ambulanstaki görevliler tarafından kaydedildi.

O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ambulansların trafikte hastalara ve sağlık kurumlarına en az zaman kaybıyla ulaşması, sürücülerin fermuar yöntemiyle sağa ve sola çekilmesine bağlı. Ordu'da bunun örneğini veren sürücülere teşekkür ediyoruz. Kazaların arttığı bayram tatilinde bu kurala ısrarla uyalım” ifadelerine yer verdi.

Selim Kuşcu

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