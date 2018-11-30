Sürücüler dikkat! Zorunlu ‘kış lastiği' uygulaması yarın başlıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 27 Aralık 2012'de yürürlüğe giren Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmeliğe göre, kış lastiği takma zorunluluğu, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçları kapsıyor. 4 ay sürecek olan uygulamada, kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile ‘A' türü yetki belgelerine kayıtlı araçların, kış lastiği kullanılması zorunlu haline getirildi.

Kış lastiği takmayan araçların sürücülerine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın 655 sayılı KHK gereğince 2018 yılı için 625 TL idari para cezası yazılacağı ve ayrıca araçlara eksiklerinin tamamlanması için 1 hafta süre verileceği bildirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı bölgelerinde oluşturulan noktalarda, araç sürücülerine broşür dağıtılarak, zorunlu kış lastiği konusunda uyarılarda bulundu. Araç sürücüleri de söz konusu uygulamadan dolayı çok memnun olduklarını, hem kendi sağlıkları hem de diğer araç sürücülerinin sağlıklarını tehlikeye atmamak için tüm araç sahiplerinin kış lastiği takması gerektiğini vurguladı.

Amaç ceza yazmak değil

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde trafik denetleme ekiplerimizce şehiriçi ve şehirlerarası karayollarında belirtilen sürelerde ve genelgede araçlara kış lastiği uygulamalarına başlanmış olup, asıl amacın ceza yazmaktan ziyade trafik güvenliği ve düzeninin sağlanması olduğu bildirilmiştir" denildi.

Koray Ustabaşı