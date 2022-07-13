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Sürücüler tartıştı, silahla aracı kurşunlarken suçüstü yakalandı

Sürücüler tartıştı, silahla aracı kurşunlarken suçüstü yakalandı
Sürücüler tartıştı, silahla aracı kurşunlarken suçüstü yakalandı

Diyarbakır’da iki sürücü arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Elinde silahıyla aracından çıkan bir şahıs, diğer sürücüyü kovaladı. Kovaladığı sürücüyü yakalayamayan kızgın şoför, kendi arabasından inen kadını cadde ortasında tokatladı, ardından kaçan sürücünün aracına kurşun yağdırdı. Aracı kurşuna dizen şahsı yoldan geçen polisler suçüstü yakaladı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sürücüler tartıştı, silahla aracı kurşunlarken suçüstü yakalandı - Tıkla İzle

Olay, önceki gece Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki sürücü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yol kenarında duran sürücülerden biri silahına davranınca diğer sürücü aracını bırakarak kaçtı, silahlı şahıs ise küfürler ederek tabancayla peşine düştü.

Yakalayamayınca geri dönen şoför, kendi aracından inen kadını cadde ortasında tokatladı, ardından kaçan sürücünün aracına kurşun yağdırdı. O anda yoldan geçen polisler şahsı suçüstü yakaladı. Şahıs, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay neticesinde ölü ya da yaralı olmazken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Korku dolu o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Murat Başal

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