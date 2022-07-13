Sürücüler tartıştı, silahla aracı kurşunlarken suçüstü yakalandı

Olay, önceki gece Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki sürücü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yol kenarında duran sürücülerden biri silahına davranınca diğer sürücü aracını bırakarak kaçtı, silahlı şahıs ise küfürler ederek tabancayla peşine düştü.

Yakalayamayınca geri dönen şoför, kendi aracından inen kadını cadde ortasında tokatladı, ardından kaçan sürücünün aracına kurşun yağdırdı. O anda yoldan geçen polisler şahsı suçüstü yakaladı. Şahıs, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay neticesinde ölü ya da yaralı olmazken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Korku dolu o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Murat Başal