Sürücülere kışlık bakım uyarısı: 'Bin liradan kaçıp 25 bin liradan olmayın'

Elazığ'da aralık ayı ile birlikte soğuk havalar etkisini göstermeye başlarken, oto tamir ustaları araç sahiplerini kışlık bakım konusunda uyardı. Kış bakımının muhakkak yapılması gerektiğini belirten ustalar, özellikle antifriz bakımının en önemlisi olduğunu ifade etti. Ani soğumalarda antifriz eksikliğinin araçta bloğun patlamasına, motorun kirlenmesine sebep olabileceğini aktaran ustalar, toplamda bin liralık kışlık bakımdan kaçan sürücülerin ilerde 25 bin liralık masrafla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Aralık ayı itibarıyla yoğunluk olduğunu aktaran otomotiv mühendisi Buğra Aygündüz, “Kışlık bakımlar çok önemlidir. Özelikle antifriz ve akü bakımı çok önemlidir. Akü, kış aylarına geldiği zaman kendini boşaltıyor. Antifriz derecesi düşük olduğu zaman araç çalışmayabilir. Motor sıcaklığı yüksek olabilir ve kitlenme meydana gelebilir. Biz servisimizde ücretsiz kontrolleri sağlıyoruz. Antifriz, lastik diş derinliği, motor yağını kontrol ederiz. Fren ve hidrolik yağına kadar kontrolleri gerçekleştiriyoruz

Şu anda kışlık bakımlar bin ile bin 500 lira arasında değişiyor. Aracın markasına ve modeline göre değişiklik gösteriyor. Bir antifriz 150 lira civarındadır. Antifriz gibi basit bir şeyin gözden kaçırılması bile motora 20 bin lira gibi büyük masraflar çıkartabiliyor. Şu an servisimizde bayağı bir yoğunluk mevcut” dedi.

Oto tamir ustası Yunus Karabulut ise, “Aracın antifrizini kontrol ediyoruz. Fren hidroliği, motor yağını ve balatalarını kontrol ediyoruz. Kışlık bakım önemlidir. Aracın antifrizini değiştirmediğin zaman belli bir derecede motor blokları donma yapar. Antifriz donma yapar. Bin liralık bakım yaptırmıyorlar ve aradan zaman geçiyor. Ardından müşterimiz geliyor, 20-25 bin lira masraf ile karşılaşıyor. Motorla ilgili sıkıntı yaşıyor” diye konuştu.

Kamil Can Kılıç - Yakup Sağlam



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