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Sürücülere önemli uyarı: Yarından itibaren bin 152 lira cezası var

Sürücülere önemli uyarı: Yarından itibaren bin 152 lira cezası var
Sürücülere önemli uyarı: Yarından itibaren bin 152 lira cezası var

Kış lastiği takma uygulaması, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık Perşembe günü başlayacak. Kurallara uymayan araçların işletmecilerine bin 152 lira idari para cezası uygulanacak.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yarın başlayacak ticari araçlar üzerinde zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi sürücüleri uyardı. Emniyet ekipleri, Yozgat-Ankara karayolu Koç Emek uygulama noktasında yük ve yolcu taşıyan ticari araçları durdurarak sürücüleri kış lastiği takmanın önemini ve lastik diş derinliklerinin ne kadar olması gerektiğini konusunda hem bilgilendirdi hem de sürücülere broşür dağıttı. Emniyet ekipleri yarın itibariyle kış lastiği zorunluluğuna uymayan araçların işletmecilerine bin 152 lira ceza kesileceğini duyurdu.

Bahadır Muhlis Gökgül

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