Sürücünün bir anlık dikkatsizliği faciaya davetiye çıkarıyordu

Kaza; Manavgat-Alanya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Erhan Ergin'in kullandığı 07 AJC 044 plakalı otomobil, Örenşehir kavşağına geldiğinde, yolun sağ tarafından sol tarafta bulunan Örenşehir kavşağına dönmek isteyen Yasemin Sever'in kullandığı 07 JZ 735 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüleri Yasemin Sever ve Erhan Ergin ile otomobilde yolcu olarak bulunan 5 yaşındaki Efe Subaşı, sağlık ekipleri, Çangar Jandarma Karakoluna bağlı jandarma ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi İncekum birimine bağlı itfaiye ekibi tarafından araçlardan çıkarıldı. Ardından ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Yasemin Sever'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza anları ise güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Yasemin Sever'in kullandığı 07 JZ 735 plakalı otomobilin, yolun sağında bir süre bekledikten sonra Örenşehir kavşağı istikametine yöneldiği, ortada bir süre daha bekleyip yeniden devam ettiği sırada diğer otomobilin gelip çarptığı görüldü.

Arif Kaplan

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