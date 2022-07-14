Sürücünün dikkati faciayı önledi!

D-140 Karayolu'nun Kuzuluk Mahallesi kavşağında meydana gelen olayda, Batakköy Mahallesi istikametinden Şerefiye istikametine seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, kırmızı ışıkta geçerek diğer sürücüleri tehlike yaşattı. Otomobilin kırmızı ışıkta geçmesi ve diğer sürücünün fren yaparak kazayı önlediği anlar ise araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yeşil ışıkta geçen sürücünün diğer otomobili son anda fark ederek frene basması, kırmızıda geçen otomobil sürücüsünün aldırış etmeden yoluna devam etmesi yer alıyor.

Ali Yıldırım