Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı

Kaza; Antalya-Alanya D-400 Karayolunda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Metin T.'nin kullandığı 07 LLT 64 plakalı otomobilin, Tekandız mevkii Doğançam kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atarak çelik bariyerleri aşan ve refüjde bulunan yağmursuyu tahliye kanalında yan yatan otomobilin sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi şans eseri kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Araçta bulunanlar, kavşağa geldiklerinde yolun sağındaki düğün salonundan bir aracın aniden yola fırladığını, bu araca çarpmamak için direksiyonu kırdıklarında aracın takla atmaya başladığını iddia ettiler. Kazanın başlangıç anı yol kenarında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobil yoluna devam ederken sağ taraftan yola bir aracın çıktığı görüldü.

Arif Kaplan