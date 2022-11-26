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Sürücünün otomobilde nargile keyfi

Sürücünün otomobilde nargile keyfi
Sürücünün otomobilde nargile keyfi

Antalya'nın Serik ilçesinde bir sürücünün, otomobiliyle seyir halindeyken nargile içme anı cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, Serik Orta Mahalle'de, Belek turizm merkezi yolunda meydana geldi. Otomobil ile seyir halindeki sürücünün, müzik eşliğinde araç içerisinde yaktığı kömürlü nargilesini içerken halleri, cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülendiğinin farkında olmayan sürücü, ani fren yapması durumunda arabada çıkabilecek yangın ihtimaline rağmen direksiyonda nargile keyfine ara vermedi.

Mehmet Demirci

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