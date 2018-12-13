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Sürücüsü kalp krizi geçiren araç kanala uçtu

Sürücüsü kalp krizi geçiren araç kanala uçtu
Sürücüsü kalp krizi geçiren araç kanala uçtu

Kayseri'de sürücüsü kalp krizi geçiren araç kanala uçarken, araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Ziya Gökülp Mahallesi Eligüzel Sokak'ta meydana gelen kazada 48 yaşındaki E.A.'nın kullandığı FH 398 plakalı otomobil kaldırıma çıktıktan sonra bariyerleri aşarak kanala düştü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ve itfaiye ekipleri kazaya müdahale etti. Araçta sıkışan 48 yaşındaki E.A. itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Yaralı E.A., yapılan ilk müdahalesi sonrasında Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Sürücü E.A.'nın direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öğrenilirken, yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.  

Cem Atakan
 

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