Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı



Kaza, Söke - Milas Çevreyolu'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.G. yönetimindeki 35 ATM 55 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Yolda ters dönerek duran otomobilin sürücüsü D.G. ve yolcu konumundaki arkadaşı kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye; polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza yapan şahısların sağlık kontrolü, itfaiye ekipleri ise araçtaki gerekli kontrolleri sağladı. Polis ekipleri de yol güvenliğini sağlarken, kaza yapan otomobilin çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılması ile bölgedeki araç trafiği normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Levent Tuncer



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