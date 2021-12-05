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Sürücüsünün kapalı yolu fark etmediği araç metrelerce takla attı

Sürücüsünün kapalı yolu fark etmediği araç metrelerce takla attı
Sürücüsünün kapalı yolu fark etmediği araç metrelerce takla attı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesi istikameti TRT köprüsü kavşağı mevkiinde meydana gelen trafik kazasından emniyet kemerini takmayan kadın hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı.

Sürücüsünün kapalı yolu fark etmediği araç metrelerce takla attı - Tıkla İzle

Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman kesişimin de bulunan TRT köprüsü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 AGM 678 plakalı Peugeot 3008 markalı araç sürücüsü, Şanlıurfa'dan Batman'a giderken sürücüsünün kapalı yolu fark etmediği araç metrelerce takla atarak durabildi.

Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, kadın emniyet kemerini takmadığını ve takla sonucu metrelerce fırladıktan sonra hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada, 3'ü kişi de ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen savcının incelemeleri sonucu hayatını kaybeden kadın, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yol yapılan kontroller sonrası trafiğe açıldı.

Murat Başal
 

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