Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kozlu ilçesinde sahil yolunda meydana geldi. Akif Ö. idaresindeki 67 EE 782 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkararak önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak durabildi. Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunun Simge Ö. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil çekici yardımıyla yoldan çekildi.

Emre Can Bayram