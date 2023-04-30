Sürücüsünün uyuyakaldığı iddia edilen Erpiliç kamyonu korku dolu anlar yaşattı: 1 yaralı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Doğancı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu istikametinden Bolu yönüne seyreden E.E. idaresindeki 14 ABT 333 plakalı Erpiliç firmasına ait kamyon, Doğancı köyü mevkiinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon önce trafik tabelalarına çarptı, ardından da vatandaşın bahçesine girdi.

Kazanın ardından kamyon yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Vatandaşın bahçesinde koruma altında bulunan Roma dönemine ait sütun da kaza sonrası hasar aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.E., hastaneye kaldırıldı. Sürücünün direksiyon başında uyuyakalması sebebiyle kazanın meydana geldiği iddia edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Enes Özkan



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