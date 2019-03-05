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Sürücüsüz otobüs görücüye çıktı

Sürücüsüz otobüs görücüye çıktı
Sürücüsüz otobüs görücüye çıktı

Sürücüsüz otobüs, Kanada’nın Vancouver şehrinde görücüye çıktı.

Sürücüsüz otobüs görücüye çıktı - Tıkla İzle

Kanada'nın Vancouver şehrinde hızı azami 40 kilometreye ulaşabilen sürücüsüz otobüste radar sensörü, kamera ve GPS donanımları bulunuyor. Üzerindeki radarlar sayesinde yayalara ve nesnelere çarpmadan ilerleyen insansız otobüs yazılımlarla önceden belirlenen duraklarda durup belirlenen güzergahlar arasında ilerliyor. Ayrıca tekerlekli sandalye ve bebek arabalarının rahatlıkla çıkabilmesi için araçta bazı sistemler bulunuyor. Motorlu taşıtların olmadığı özel olarak tasarlanmış hat üzerinde ilerleyen insansız otobüs, maksimum 12 yolcuya hizmet verebiliyor. 

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