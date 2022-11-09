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Sürülerin kışlaklara zorlu yolculuğu

Sürülerin kışlaklara zorlu yolculuğu
Sürülerin kışlaklara zorlu yolculuğu

İlkbahar mevsimiyle Güneydoğu illerinden Doğu Anadolu Bölgesine küçükbaş hayvanlarını otlatmak için getiren göçerlerin kışlaklara geri dönüşü devam ediyor.

Sürülerin kışlaklara zorlu yolculuğu - Tıkla İzle

Muş, Erzurum, Bingöl ve Ağrı bölgelerinde havaların soğumasıyla sıcak bölgelere göç etmek için geri dönüş yolunda olan göçerler, günlerdir yol yürüyor. İlkbahar mevsimiyle bölgedeki serin yaylalara yerleşen göçerler, yılın 5 ayını buralarda geçirerek hayvansal ürünler elde ediyor.

Geçimlerini hayvancılıkla sağlayan göçerler, kar yağışı öncesi zorlu yolculuklarını sürdürüyor. 35 gündür hayvanlarıyla yollarda olan göçerler, kış mevsimini kışlaklarda geçirmek için sıcak bölgelere göç ediyor. Erzurum'dan gelerek Muş'un Şenyayla bölgesinden Batman ve Mardin'e binlerce küçükbaş hayvanla ilerleyen sürüler, yaklaşık 30 gün daha yol yürüyerek sıcak bölgelere ulaşacak.

Uğur Ulu

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