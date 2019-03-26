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'Sürüngenler çetesi' üyesi 5 kişi tutuklandı

'Sürüngenler çetesi' üyesi 5 kişi tutuklandı
'Sürüngenler çetesi' üyesi 5 kişi tutuklandı

İstanbul'da güvenlik kameralarına yakalanmamak için iş yerlerine sürünerek giren çete üyesi 5 kişi tutuklandı.

Güvenlik kameralarına 'yakalanmamak amacıyla iş yerlerine sürünerek girdikleri için' kendilerine 'Sürüngenler Çetesi' ismini veren 7 şebeke üyesi İstanbul Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınmıştı. 

Sabah saatlerinde emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin sorgu işlemleri tamamlandı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden aralarında çete lideri Yıldırım B.'nin'nin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.  

Doğan Can Cesur
 

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