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Sürünme numarasıyla dilenen şahıs zabıtadan kaçamadı

Sürünme numarasıyla dilenen şahıs zabıtadan kaçamadı
Sürünme numarasıyla dilenen şahıs zabıtadan kaçamadı

Gaziantep'te sürünerek insanların duygularını sömüren dilenci, zabıta ekiplerini karşısında görünce ayaklandı. Ayaklarının üzerinde yürüyebilen dilenci, deşifre edildiğini anlayınca ise intihar edeceğini söyleyerek ekiplerden kurtulmaya çalıştı.

Sürünme numarasıyla dilenen şahıs zabıtadan kaçamadı - Tıkla İzle

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dilencilerin yoğun uğrak yeri olan Gaziler ve Hürriyet caddelerinde tebdili kıyafet dilenci operasyonu düzenledi.

Sivil kıyafetli zabıta ekipleri, bir dilencinin sürünerek insanların duygularını sömürdüğünü ve para topladığını fark etti. Bir süre takip ettikleri dilencinin yürümesine bir engeli bulunmadığını belirleyen ekipler, bir anda şahsın etrafını sardı. Dilenciden ayağa kalkmasını isteyen zabıta ekiplerinin bu talebi üzerine şahıs ayağa kalkarak elindeki bastonun da yardımıyla hızlı adımlarla yürümeye başladı. Zabıtaların şaşkınlığından istifade ederek kaçmaya çalışan ve bu girişimi başarısız olan dilenci, gerekli işlem ve cezaların yapılması için zabıta karakoluna götürülmek istendi. Ekipler nezaretinde yolun karşısına geçirilmek için üst geçide çıkarılan dilenci burada sahtekarlığının cep telefonu ile görüntülendiğini ve foyasının ortaya çıktığını fark edince intihar edeceğini söyleyerek, üst geçidin demir korkuluklarına çıkmaya çalıştı. Zabıta ekiplerinin müdahalesi ile bu girişimi ve şovu başarısız olan dilenci, karakola götürüldü.

İsminin B.D. olduğu belirlenen dilencinin cebinden 80 TL çıkarken, şahsa ekipler tarafından 277 TL para cezası tatbik edildi.

 

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