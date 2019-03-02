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Survivor 2 Mart Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı !

Survivor 2 Mart Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı !
Survivor 2 Mart Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı !

Survivor 2 Mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı? gibi tüm merak ettikleriniz bu haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

Survivor 2 Mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı?Survivor Türkiye takımı bu hafta Yunanistan takımı karşısında dokunulmazlık mücadelesini kazanmak için oynayacak.Bu haftaki bölümde Türkiye takımından Bora ve Hikmet'in tartışması Survivor'a damgasını vuruyor. İşte Survivor ile ilgili tüm detaylar...

Bu akşamki Dokunulmazlık oyunu esnasında gerilimler yaşanıyor. Türkiye takımında Bora'nın Yunan takımı ile konuşması sırasında Hikmet'in araya girmeye çalışması olayın büyümesine neden oluyor. 

SURVİVOR  2 MART DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 

Belli olduğu andan itibaren buradan öğrenebilirsiniz.

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