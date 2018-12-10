Survivor 2019 kadrosu yarışmacıları kimler? Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan Kadrosu

Survivor 2019'da bu sene kimler var? Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan Kadrosu gibi isimleri merak ediyor ve konu ile ilgili araştırmalarda bulunuyorlar.İşte yarışmaya dair son bilgiler...

SURVİVOR 2019 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Acun Ilıcalı, merakla beklenen Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'ın Şubat ayının ilk haftasında yayınlanmaya başlayacağını duyurdu.

PEKİ SURVİVOR 2019 YARIŞMACILARI KİMLER?

Yarışmacılar şu için henüz netlik kazanmamış durumda ancak açıklandığı andan itibaren buradan takip edebilirsiniz...

SURVİVOR 2018 YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Anıl Berk Baki

Birsen Bekgöz

Cumali Akgül

Ecem Karaağaç

Funda Alkayış

Gamze Aksu

Gizem Kurtulan

Marcus

Melih Özkaya

Nevin Yanıt Baltacı

Ramazan Kalyoncu

Yağmur Banda

SURVİVOR 2018 ALL STAR TAKIMI

Turabi Çamkıran

Sema Aydemir

Nagihan Karadere

Merve Aydın

Murat Ceylan

Hilmi Cem İntepe

Adem Kılıççı

Hakan Hatipoğlu

Nihat Doğan

Ümit Karan

Sahra Işık

Damla Can