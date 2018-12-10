Survivor 2019 kadrosu yarışmacıları kimler? Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan Kadrosu

Survivor 2019'da bu sene kimler var? Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan Kadrosu gibi isimleri merak ediyor ve konu ile ilgili araştırmalarda bulunuyorlar.İşte yarışmaya dair son bilgiler...
SURVİVOR 2019 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Acun Ilıcalı, merakla beklenen Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'ın Şubat ayının ilk haftasında yayınlanmaya başlayacağını duyurdu.
PEKİ SURVİVOR 2019 YARIŞMACILARI KİMLER?
Yarışmacılar şu için henüz netlik kazanmamış durumda ancak açıklandığı andan itibaren buradan takip edebilirsiniz...
SURVİVOR 2018 YARIŞMACILARI KİMLERDİ?
SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Anıl Berk Baki
Birsen Bekgöz
Cumali Akgül
Ecem Karaağaç
Funda Alkayış
Gamze Aksu
Gizem Kurtulan
Marcus
Melih Özkaya
Nevin Yanıt Baltacı
Ramazan Kalyoncu
Yağmur Banda
SURVİVOR 2018 ALL STAR TAKIMI
Turabi Çamkıran
Sema Aydemir
Nagihan Karadere
Merve Aydın
Murat Ceylan
Hilmi Cem İntepe
Adem Kılıççı
Hakan Hatipoğlu
Nihat Doğan
Ümit Karan
Sahra Işık
Damla Can