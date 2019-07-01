Survivor 2019'da kim şampiyon oldu? Survivor şampiyonu kim? Survivor 1 Temmuz final gecesi... Survivor son bölümde Türkiye takımından en az SMS'i alan Emre elendi; Sema, Yusuf ve Okay ile yarı finale kaldı. Üç isim arasında en fazla oyu alan Yusuf ve Seda finalist oldu. Yunanistan takımından ise Nikos ve Afroditi'den fazla oy alan Dimitra, Dalaka ile birlikte finalist oldu. Final oylamasında ise daha fazla oy alan Dalaka Survivor Yunanistan şampiyonu oldu.

Survivor 2019'da kim şampiyon oldu?

Survivor Türkiye takımından Seda ile Emre SMS oylamasına çıktı. En az oyu alan Emre Survivor'a veda etti, Seda ise yarı finalist olarak Yusuf ve Okay ile birlikte oylamaya kalmaya hak kazandı.

Survivor Türkiye takımından yapılan SMS oylamasında en az oyu alan Okay elendi. Böylece Yusuf ve Seda finalist oldu.

Survivor Yunanistan'da kim şampiyon oldu?

Survivor Yunanistan takımından ise Dimitra, Nikos ve Afroditi, Dalaka ile finalde yarışmak için SMS oylamasına çıktı. En az oyu alan Afroditi ve Nikos elendi. Böylece Dimitra ve Dalaka Survivor Yunanistan'da finalist oldu.

İki finalistten en fazla oyu alan Dalaka Survivor Yunanistan şampiyonu oldu.