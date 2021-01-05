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Survivor 2021 gönüllüler takımında olan Steven Salam kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Survivor 2021 gönüllüler takımında olan Steven Salam kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne?
Survivor 2021 gönüllüler takımında olan Steven Salam kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Herkesin merakla beklediği Survivor 2021 yakında başlıyor. Takım kadroları netleşen Survivor 2021'de göze çarpan isimlerden biri ise Gönüllüler takımında yer alan Steven Salam. Peki Steven Salam kimdir? İşte tüm detaylar...

Steven Salam, Survivor 2021 gönüllüler kadrosunda yer alıyor. İşte Steven Salam ile ilgili merak ettiğiniz tüm bilgiler... 

STEVEN SALAM KİMDİR?

Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011'de Türkiye'ye gelmiş. Ve lise ve üniversiteyi Türkiye'de okudu.

Steven Salam, 2019'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.

Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam “Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA” sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.

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