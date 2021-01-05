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Survivor 2021 Gönüllüler takımında yer alan Hanzade Ofluoğlu kimdir? Hanzade Ofluoğlu'nun mesleği ne?

Survivor 2021 Gönüllüler takımında yer alan Hanzade Ofluoğlu kimdir? Hanzade Ofluoğlu'nun mesleği ne?
Survivor 2021 Gönüllüler takımında yer alan Hanzade Ofluoğlu kimdir? Hanzade Ofluoğlu'nun mesleği ne?

Survivor 2021 Gönüllüler takımında yer alan Hanzade Ofluoğlu tanıtım yayınlandıktan sonra en çok merak edilen isimler arasına girdi. Peki Hanzade Ofluoğlu kimdir? Hanzade Ofluoğlu'nun mesleği ne?

HANZADE OFLUOĞLU KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Hanzade Ofluoğlu, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

“Merhaba ben Hanzade Ofluoğlu, 1988 İzmir doğumluyum. Liseye kadar İzmir'de okudum. 17 yaşında Koç Üniversitesi'nde okumak için İstanbul'a geldim. Mezun olduktan sonra 5 yıl Acun Medya'da sunuculuk yaptım. Daha sonra spor, hayatımda büyük bir yer kazandı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyorum. 10 yıldır evliyim ve 2 köpek annesiyim. Spor yapmayı ve hayvanları çok seviyorum.”

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