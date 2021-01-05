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Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Uğurtan Dora kimdir? Kaç yaşında?

Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Uğurtan Dora kimdir? Kaç yaşında?
Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Uğurtan Dora kimdir? Kaç yaşında?

Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Uğurtan Dora kimdir? Kaç yaşında? İşte Uğurtan Dora ile ilgili tüm bilgiler...

UĞURTAN DORA KİMDİR?

Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 tarihinde Şişli'de doğdu. 2000'de Saint Benoit Fransız lisesi ortaokul bölümünden mezun oldu. 2004'da ise Sakıp Sabancı Anadolu Lisesini bitirdikten sonra Dokuz eylül iktisat bölümünü kazandı.

Uğurtan Dora sutopu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitness spor dallarıyla ilgileniyor.

Lisanslı basketbol ENKA – TOFAŞ - Beykozspor'da lisanslı olarak basketbol geçmişi olan Uğurtan Dora, Fas, Cezayir, Tunus ve İran'da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yaptı. Yves Rocher'da 2013-2018 yılları arasında yöneticilik görevini üstlendi.

Uğurtan Dora, 2000 yılında bu yana 50'dan fazla reklamda rol aldı.

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