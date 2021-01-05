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Survivor 2021 kırmızı takımda olan Çağrı Atakan kimdir? Çağrı Atakan ne iş yapıyor? Kaç yaşında?

Survivor 2021 kırmızı takımda olan Çağrı Atakan kimdir? Çağrı Atakan ne iş yapıyor? Kaç yaşında?
Survivor 2021 kırmızı takımda olan Çağrı Atakan kimdir? Çağrı Atakan ne iş yapıyor? Kaç yaşında?

Survivor 2021 fragmanı yayınlandı. Fragmanda en çok merak edilenlerden birisi de Çağrı Atakan oldu. İşte Ünlüler takımında yer alan Çağrı Atakan'ın biyografisi...

ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.

Eğitim hayatına İstanbul'da başladı. 2007 yılında ilk kez Arka Sıradakiler dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi.

Çağrı Atakan 2017 yılında Çukur dizisinde Remzi karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat verdi.

Çağrı Atan günümüzde yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.

Çağrı Atakan oynadığı dizilerin listesi aşağıda yer almaktadır.

2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)

2017 – Çukur (Remzi)

2007 – Arka Sıradakiler

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