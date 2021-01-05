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Survivor 2021 mavi takım Ayşe Yüksel kimdir? Ayşe Yüksel kaç yaşında

Survivor 2021 mavi takım Ayşe Yüksel kimdir? Ayşe Yüksel kaç yaşında
Survivor 2021 mavi takım Ayşe Yüksel kimdir? Ayşe Yüksel kaç yaşında

Survivor 2021 mavi takım Ayşe Yüksel kimdir? Ayşe Yüksel kaç yaşında? İşte tüm detaylar...

AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Ayşe Yüksel, kendisinden şu şekilde bahsediyor;

“Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce'de doğdum. Düzce Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde 2. Sınıf öğrencisiyim. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldım ayni zaman da 7. Sınıfta haltere başladım ve genç kategorisinde Türkiye'de 3. oldum. 1 yıl yaptıktan sonra bıraktım ve voleybola başladım. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ettim. Aynı zaman da voleybolun ikinci senesinde tenis antrenörlüğüne başladım 4 yıldır devam ediyorum. Aynı zaman da lisede de basketbol okul takımında yer aldım 3 yıl. Üniversitede 1 yıl futsal ve yüzme dersi gördüm. Şuan tenis hocalığı yapıyorum ve okuyorum.”

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