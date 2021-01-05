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Survivor 2021 Reşat kimdir? Reşat nereli? Survivor 2021 Reşat ne iş yapıyor?

Survivor 2021 Reşat kimdir? Reşat nereli? Survivor 2021 Reşat ne iş yapıyor?
Survivor 2021 Reşat kimdir? Reşat nereli? Survivor 2021 Reşat ne iş yapıyor?

Survivor 2021 gönüllüler kadrosunda yer alanlardan biri de Reşat. Peki Reşat kimdir? Reşat nereli? Survivor 2021 Reşat ne iş yapıyor? İşte tüm detaylar...

SULTAN REŞAT HACIAHMETOĞLU KİMDİR?

1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelen Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, öğrenimini üniversite yıllarına kadar doğduğu ilçe olan Of'ta sürdürdü.

2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacıahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.

2016 yılında sosyal medya macerası başlayan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, doğaya ve spora olan sevgisini, Karadeniz aile yapısını ve mizahı bir araya getirerek insanların ilgi odağı oldu.

Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşamını sürdürmektedir.

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