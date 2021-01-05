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Survivor 2021 SANCAKAY ILIM MORGÜL kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

Survivor 2021 SANCAKAY ILIM MORGÜL kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?
Survivor 2021 SANCAKAY ILIM MORGÜL kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

Survivor 2021 9 Ocak cumartesi günü başlayacak. Fragmanlarında yayınlanmaya başlayan kadrolarda gönüllüler takımında yer alan yarışmacılardan biri de SANCAKAY ILIM MORGÜL. Peki Sancakay Ilım Morgül kimdir? İşte tüm detaylar...

Survivor 2021 gönüllüler kadrosunda yer alan Sancakay Ilım Morgül kimdir? İşte tüm detaylar... 

Sancakay Ilım Morgül kimdir?

30 Ocak 1997'de İstanbul Bahçelievler'de dünyaya gelen, İzmir ve Rize'de büyüyen Sancakay Ilım, spora ritmik jimnastik ile başladı. Lise 3'e kadar İzmir'de okudu ve futbol kariyerine futsal ile başladı. Daha sonra ise futbola yöneldi.

Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazandıktan sonra İstanbul'a taşındı ve şuan lisans 4. Sınıf öğrencisi olan Sancakay, 2 sezon Kadıköy theatron sahnesinde Edinburg festivalinden gelen Ofsayt oyununda başrol oynadı.

Sancakay Ilım, uzun süredir İstanbul'da bir mekanda vokalist olarak sahne alıyor ve kendi bestelerini seslendiriyor.

Öte yandan Sancakay,2016 yılından bu yana Rize Yeşil Çay Spor'un lisanslı futbolcusu olarak gözüküyor.

Morgül, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

“Merhaba ben Sancakay Ilım Morgül. İzmir ve Rize'de büyüdüm. Spor hayatıma ritmik jimnastik ile başladım. Lise 3'e kadar İzmir'de okudum ve futbol kariyerime futsal ile başladım daha sonra yeşil sahaya geçtim. Lise 4'de Rize'nin Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdim ve futbol kariyerime devam ettim. Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rus dili edebiyatı bölümünü 2yıl okudum. Türkçe harici iki dil biliyorum İngilizce ve Rusça. Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazandıktan sonra İstanbul'a taşındım ve şuan lisans 4. Sınıftayım. 2 sezon Kadıköy theatron sahnesinde Edinburg festivalinden gelen Ofsayt oyununda başrol oynadım ve 5 yıldır Hayal Kahvesi ile anlaşmalı olarak sahne alıyorum vokal olarak. Kendi bestelerimi seslendiriyorum ve Gitar çalıyorum.”

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