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Survivor 2021 Sena Özdemir kimdir? Sena Özdemir'in mesleği nedir?

Survivor 2021 Sena Özdemir kimdir? Sena Özdemir'in mesleği nedir?
Survivor 2021 Sena Özdemir kimdir? Sena Özdemir'in mesleği nedir?

Survivor 2021 gönüllüler kadrosunda yer alan Sena Özdemir kimdir? Sena Özdemir'in mesleği nedir? İşte Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı hakkında tüm merak edilenler...

SENA ÖZDEMİR KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Sena Özdemir, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

“Merhaba ben, Sena Özdemir, 19 yaşındayım. İzmir'de doğdum büyüdüm babam Balıkesirli annem Bulgaristan göçmeni. Atatürk Spor Lisesi'nde okudum. 10 yaşından beri atletizm yapıyorum. Branşım 100-200 metre çeşitli Türkiye derecelerim ve liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğüm var. Şu anda da İzmir büyükşehir belediyesi spor kulübünde lisanslı sporcu ve Ege Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim.”

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